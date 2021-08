Selveri turundusjuhi Triin Kaare sõnul on tegemist vaid regulaarse kampaaniaga. «Igal jaeketil on omad regulaarsed teavitused ja kampaaniad, Prismal on see pealkirjaga Odavdasime hindu, Selveril Laadapäevade või Nädala parimate pakkumiste kuues. Kui nii võtta, siis Selver alandab samuti pidevalt tuhandete toodete hindu,» sõnas ta. Püsivaid hinnalangetusi ei ole ka teistes jaekettides oodata.