Mertsina: Eesti tööstusettevõtete kindlustunne on 14 aasta kõrgeim

Samal ajal on euroala töötleva tööstuse ostujuhtide indeks tõusnud 24 aasta kõrgeimaks, kuid tootmismahu kasv on tagasihoidlikum, teatas Swedbank.

«Euroala töötleva tööstuse ettevõtetel on raskusi tellimuste täitmisega, kuna tootmissisendite tarnete hilinemine on veninud viimase 24 aasta pikimaks. See on tõstnud tootmissisendite hinnad rekordkõrgeks, mis omakorda kergitab töötleva tööstuse toodangu müügihindu, kuna ettevõtted kannavad oma suurenenud kulud edasi tarbijatele. Vaatamata eelnevale peaks töötleva tööstuse väljavaade olema optimistlik, kuna maailmamajanduse ja koos sellega nõudluse taastumine jätkub,» selgitas panga peaökonomist.