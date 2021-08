Apollo küsib valitsuselt oma kinodele piirangute asjus erandit

Korralduses on öeldud, et sisetingimustes kehtib piirarv kogu hoones või territooriumil, näiteks mitte vaid ühes kinosaalis, vaid kogu kinos. Digitõendi kontroll ei rakendu kuni 18-aastastele kinokülastajatele.

Korralduse kohaselt on alates 9. augustist sisetingimustes toimuvatel kontrollita üritustel ja tegevustes lubatud kuni 50 osalejat ning suurema külastajate arvuga tegevusi saab korraldada vaid siis, kui on tagatud kõigi külastajate nakkusohutus ja selle kontroll.

Apollo Kino saatis peaministrile ja kultuuriministrile ettepanekud, kuidas leevendada kinokülastajate piirarvudele ja kontrollile kehtestatud piiranguid, et tagada kinotegevuse jätkusuutlikkus ja samal ajal ennetada koroonaviiruse levikut, vahendas BNS Apollo Kino Baltikumi tegevjuhi Kadri Ärmi, kelle hinnangul on uued piirangud seatud kiirustades ja läbimõtlematult.

Apollo Kino kinokeskustes on programm üles ehitatud selliselt, et eri kinokülastajad ei puutu üksteisega kokku ka kino üldaladel, kuna erinevate filmide alguse- ja lõpuajad on seatud võimalikult eri aegadele.