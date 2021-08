Raport ⟩ Sahara-aluse Aafrika tööealine elanikkond kahekordistub 2050. aastaks

Tööturu suurenemine tähendaks regiooni majandustele järgneval kümnel aastal iga-aastast 3-protsendilist SKT kasvu, selgus reitinguagentuuri Standard & Poor's raportist.

S&P Global Ratings'i vanemökonomist Satyam Panday ütles, et Sahara-taguse Aafrika riigid kogevad praegu ajaloo kõige olulisemat demograafilist üleminekut. Sündimuse langus, laste suremuse vähemus ja oodatava eluea pikenemine on otsustava tähtsusega piirkonna majanduslikus tulevikus. Tööturu struktuuri muutus võib anda piirkonnale, mida seni on iseloomustanud tasane majanduslik kasv, uue võimaluse jalad alla saada.

Statistikast selgub, et sündimus on piirkonnas pidevas languses. Võrreldes 1990. aastaga on laste arv naise kohta kukkunud 6,3-lt 4,6-ni aastaks 2019. ÜRO ennustuse kohaselt langeb sündimus veelgi, jõudes 2050. aastaks 2,1-le lapsele naise kohta.

Trend aga pole piirkonniti ühtlane. Kui Lõuna-Aafrika, Keenia ja Etioopia puhul on sündimus järsus languses, siis Nigeerias on laste arv naise kohta rohkem kui viis. ÜRO hinnangul jõuab Nigeeria rahvaarv 2050. aastaks 400 miljonini. 2020. aasta andmetel on Nigeeria rahvaarvuks 206 miljonit inimest.

Valitsuste meetmed määrava tähtsusega

Komistuskiviks võib kujuneda valitsuste ebapädevus. Panday sõnul pole piirkond praegu võimeline oma suureneva tööealise elanikkonna potentsiaali ära kasutama. Kui kasvuga käsikäes ei looda piisavalt töökohti, siis toovad demograafilised muutused kaasa suure ebastabiilsuse.

«Sellisel juhul ei saa pered investeerida laste paremasse haridusse, seega ei suurenda säästude kasv inimkapitali väärtust. Kui pangateenused pole laialdaselt kättesaadavad ja kapitaliturge ei arendata, ei pruugi säästude kasv tingimata tähendada ka investeeringute kasvu,» selgitab raport.

Kuigi ajalugu on täheldanud positiivset korrelatsiooni tööealise elanikkonna suurenemise ja majandusliku kasvu vahel, on tasuvusaeg piiratud, sest langev sündimus tähendab ka elanikkonna vananemist.

Aruandes märgiti, et subkontinendi viis suurimat majandust, mida nimetatakse SSA-5 (Lõuna-Aafrika, Nigeeria, Ghana, Keenia ja Etioopia), peavad looma rohkem töökohti ja suurendama investeeringuid inimkapitali, et jäljendada Ida-Aasia edulugu.