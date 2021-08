​ÜRO uus kliimaraport annab maailmale tugevaima hoiatuse

«Sellest saab seni kõige teravam hoiatus, et inimkäitumine kiirendab murettekitavalt üleilmset soojenemist ja seetõttu on COP26 õige aeg õigeks sammuks,» ütles Sharma. Ta lisas, et me ei saa oodata kaks, viis või kümme aastat, vaid tegutseda tuleb kohe.