Hiina eksport püsib endiselt kõrge

Sellest hoolimata kasvas Hiina eksport juulis 19,3% võrreldes aasta varasemaga. See tähendab küll tagasiminekut juuni 32,2% aastasest kasvust, kuid on suures osas kooskõlas The Wall Street Journali küsitletud majandusteadlaste pakutud 20% kasvuprognoosiga.