India andis Johnson & Johnsoni vaktsiinile kasutusloa

1,3 miljardi elanikuga riigis on seni tehtud 500 miljonit kaitsesüsti, kuid vaid kaheksa protsenti elanikest on saanud mõlemad annused.

Indias on tuvastatud kokku 32 miljonit nakkusjuhtu, surnud on üle 427 000 inimese. Eksperdid kahtlustavad, et tegelik ohvrite arv on veelgi suurem.