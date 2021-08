Tööandjad meelitavad töötajaid tasuta toiduga tööle tagasi

Goldman Sachsi tasuta hommiku- ja lõunasöök ning jäätis on osa meetmetest, millega ettevõte püüab veenda oma Londonis, Hongkongi ja New Yorkis asuvaid töötajaid tulema taas tööle. Paljud neist on kodus töötanud juba alates pandeemia algusest möödunud aasta kevadel. Neil lubatakse eineid nautida isegi Plumtree Court'i haljastatud katuseaias, mis oli varem reserveeritud vaid klientidele ja kuninglikele külalistele, kirjutas Bloomberg.