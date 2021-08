Eriolukord mitmekordistas e-kaubanduse müüki

Tema hinnangul tuleb ka tänavu e-kaubanduses väga tugev aasta. «Kolmas laine on juba alanud ning ees on veel kooliaasta algus, must reede, jõulud ning aastavahetus, mil inimesed tellivad tavapärasest rohkem kaupu e-kaubamajadest või välismaa netipoodidest. Seda kinnitab ka statistika möödunud aasta ärikliendisõnumitest, kus on selget tõusu näha alates septembrist.»