Suur hinnatõusu mõjutaja on endiselt mootorikütus: bensiin oli 18 ja diislikütus 22,7 protsenti kallim kui aasta tagasi. Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik tõdes, et ainult kahe kaubagrupi ehk elektri ja mootorikütuste kallinemine andis üle poole viieprotsendilisest hinnatõusust. Hinnatõus on Eestis euroala kiireim ja üks kõrgemaid Euroopa Liidus, sest Eestis on energia osakaal tarbimiskorvis suur.