Coca-Cola kasvatas mullu Eestis jõudsalt kasumit

2020. aastal kuulusid ettevõtte tooteportfelli karastusjoogid Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Linnuse Kali. Täiendavalt turustati Eestis Neptunase ja Römerquelle mineraalvett ning Aquarius funktsionaalset vett, Fuzetea jääteed, Cappy mahlu, Cappy Ice Fruit nektareid, Burn ja Monster kaubamärgi energiajooke Monster kaubamärgi valmis kohvijooke, Powerade spordijooke ning Schweppes toonikuid.

Imporditavate alkohoolsete jookide tooteportfelli kuuluvad Finlandia Vodka, Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, Woodford Reserve, The Famous Grouse, Highland Park, The Macallan, the Glenrothes, Brugal, Chambord Liqueur. Neid tooteid tuuakse maale Soomest, Dominikaani Vabariigist, Prantsusmaalt, Suurbritanniast ja Ameerika Ühendriikidest.