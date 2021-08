Nordic Aviation Group sai finantsjuhi Maagist

Nordic Aviation Groupi nõukogu esimees David O´Brock ütles, et Eteri Harringu kasuks kõneles suur töökogemus. “Harring töötas pikalt erasektoris, sealhulgas panganduses. Tal on olnud varasemalt kokkupuuteid erinevate ettevõtete ülevõtmistega ja liitmistega,” kinnitas O´Brock, kelle sõnul on Eteri Harringu ülesandeks Nordic Aviation Groupi finantsstruktuuri edasiarendamine.

Eteri Harring õppis rahandust ja pangandust äriülikoolis Estonian Business School (EBS), kust ta sai bakalaureusekraadi. Tema varasemad töökohad on näiteks Riigimetsa Majandamise Keskus, AS Tallinna Vesi, Swedbank, Talinvest Suprema Securities. Tal on kümneaastane finantsjuhi töökogemus rahvusvahelisest toiduainete tööstuseid koondavast kontsernist Maag Grupp, kus koordineeris ka Soome lihatööstuse Pouttu ja piimatööstuse AS Tere ülevõtmisega seotud tehingu finantsküsimusi.