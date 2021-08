USA investeerimisfirma maksab vaktsineeritutele 1000 dollarit

Vanguardi finantsiline peibutus on üks näide erinevatest lähenemisviisidest, mida USA ettevõtted Delta tüve ja kolmanda lainega võitlemiseks kasutavad. Osad, näiteks Microsoft ja Google, kohustavad kõiki enda töötajaid vaktsineerima. Teised, nagu Walmart ja Uber, on nõudnud vaktsineerimist juhtkonnalt, kuid pole eesliinitöötajatele sellist suunist jaganud. Amazonil ja Apple'il pole seevastu üldse ettevõttesisest vaktsineerimispoliitikat.

Vanguard, kellel on USAs umbes 16 500 töötajat, ütles pakkumist kommenteerides, et vaktsiinid on parim viis Covid-19 leviku peatamiseks ja ta soovitab töötajatel tungivalt vaktsineerida. «Rahalise stiimuliga tunnustatakse inimesi, kes on võtnud aega, et end, üksteist ja meie kogukonda vaktsineerimisega kaitsta,» teatas ettevõtte pressiesindaja.