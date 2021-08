Edelaraudtee avas Türil uue 3-miljonilise juhtimiskeskuse

Ta lisas, et uus tehnoloogia on oluliselt paindlikum, täpsem ja töökindlam ka inimfaktorist tulenevate riskide osas.

Valminud keskus vastab küberturvalisuse standarditele ISKE ja on varustatud katkematu toitega. «Oleme andmeturbele ja ohutusele pööranud väga suurt tähelepanu ning kõik keskusesse koonduvad andmed ja logifailid on turvalisest hoitud, säilitatud ning kasutatud,» selgitas Kaarjas.

Edelaraudtee juhi sõnul on raudteeliikluse juhtimise tsentraliseerimise ettevalmistamiseks praeguseks kõik jaamad varustatud pöörmete elektritsentralisatsiooniga ja raudteeülesõidud seadmestatud tehnoloogiaga.

Lisaks on ettevõte pidevalt taristut uuendanud, võtnud raudtee ehituses kasutusele uued materjalid ja tehnoloogiad ning teinud ettevalmistusi rongide sõidukiiruse tõstmiseks 160 kilomeetrini tunnis.

Edelaraudtee AS on raudteeinfrastruktuuri-ettevõte, mis haldab 222,16 kilomeetrit raudteed, 11 raudteejaama ning 20 reisiplatvormi väljaspool jaamasid. Möödunud aastal jäi ettevõte 7,6 miljoni euro suuruse käibe juures 3,4 miljoni euroga kahjumisse. Edelaraudtee omanik on Marcel Vichmann.