Eesti Pakendiringluse kasum langes mullu ligi 21 protsenti

2020. aastal deklareerisid Eesti Pakendiringluse ligi 2000 klienti kokku 74 760 tonni turule toodud pakendeid, mida on 1,5 protsenti vähem kui aasta varem.

Ettevõte on sõlminud lepingud pakendijäätmete kogumiseks omavalitsuse territooriumil 76 kohaliku omavalitsustega.

Ta lisas, et tänavu suurendab ettevõte avalike konteinerite arvu vähemalt samas suurusjärgus ning jõuab 3000 avaliku pakendikonteinerini.

Harkmanni sõnul on oluline, et inimesed kasutaksid pakendipunkte sihtotstarbeliselt. «Kui pakendikonteinerisse või sinna juurde tuua muid jäätmeid või toodet täis pakendid, rikub see ära kogu konteineri sisu ja ringlusesse läheb väike osa pakendikonteinerist,» toonitas ta.