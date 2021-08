Hiina telefonitootja tõukas Samsungi esikohalt ning tõusis uueks turuliidriks

Counterpointi analüütikud selgitasid, et Xiaomi tõus esikohale kvartali viimases kuus võib olla ka ajutine, kuna Covid-19 juhtumite tõus Vietnamis häiris tõenäoliselt Samsungi tootmist. See tõi kaasa ka puuduse Lõuna-Korea tootja seadmetest turgudel.

«Pärast Huawei langust on Xiaomi teinud järjekindlaid ja agressiivseid jõupingutusi, et täita vabanenud tühimikku,» ütles Counterpointi teadusdirektor Tarun Pathak selgituses. Ta lisas, et Xiaomi on jõuliselt laienenud Huaweist vabaks jäänud turgudele nagu Hiina, Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika.