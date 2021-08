Keskerakond ütles, et maksumuudatustega on plaanis tege­leda pärast järgmisi riigikogu valimisi 2023. aastal. «Praegu on oluline pidada debatti, milliseid muudatusi vajame. Väljatoodud võimalus on üks neist, mida senistes aruteludes on välja toodud,» ütles Keskerakonna kõne­isik Andres Kalvik.