Kuigi riigikogu valimisteni on veel kaks aastat, katsetavad poliitikud valimislubadusi kohalike omavalitsuste valimistel. Mõni nädal tagasi tuli keskerakondlane Jüri Ratas välja mõttega, et OÜdest väljavõetavatele dividendidele võiks kehtestada sotsiaalmaksu. Mitu parteid on idee poolt.