Moderna: meie koroonavaktsiin on 93% tõhus pool aastat pärast teist annust

Moderna eeldab, et enne talveperioodi on vaja teha kordussüstid, kuna antikehade tase peaks vähenema. Ettevõte ning konkurendid Pfizer ja BioNTech propageerivad kolmandat vaktsiinidoosi, et säilitada tõhusam kaitse Covid-19 vastu, vahendab Reuters.

Moderna tegevjuht Stephane Bancel ütles teise kvartali majandustulemusti tutvustades, et nende selle aasta plaan on toota kuni miljard vaktsiinidoosi. «Meil on nüüd 2021. aastaks piiratud tootmisvõimsus ja me ei võta enam tellimusi 2021. aasta tarneteks,» ütles ta.

Moderna aktsia langes turueelsel kauplemisel 3,6 protsenti ehk umbes 403,87 dollarini, pärast 419,05 dollaril sulgumist kolmapäeva õhtul.

Moderna andmed on võrreldavad Pfizeri/BioNTechi eelmisel nädalal avaldatud tulemustega, millest selgus, et nende vaktsiini tõhusus vähenes umbes 6 protsenti iga kahe kuu järel ehk pärast teist süsti kuue kuu möödudes oli kaitse umbes 84 protsenti. Nii Moderna kui ka Pfizer-BioNTechi vaktsiinid põhinevad mRNA tehnoloogial.

«Meie Covid-19 vaktsiin on kuus kuud pärast teist vaktsiinisüsti tõhus 93% ulatuses, kuid tunnistame, et Delta variant on uus oht, nii et peame jääma valvsaks,» ütles Bancel.