Venezuela kustutab rahatähtedelt kuus nulli

Maikuus oli Venezuela inflatsioonimäär 2719 protsenti, 2020. aastal 3000 protsenti ning sellest aasta varem isegi 9600 protsenti. Venezuela keskpank on nüüd teatanud drastilisest sammust, pidades silmas jätkuvat hüperinflatsiooni. Alates 1. oktoobrist eemaldatakse kõikidest hindadest kuus nulli. Kõik summad riiklikus vääringus Bolivar «jagatakse seejärel miljoni võrra,» teatas keskpank.

See on juba teine kord kolme aasta jooksul, kui majanduslikult raskes olukorras olev Lõuna-Ameerika riik võtab selliseid meetmeid. President Nicolás Maduro lasi 2018. aastal kustutada viis nulli, et lihtsustada tehinguid ja muuta raamatupidamine lihtsamaks.