Turismibusside operaatorid: turismitoetust on jagatud ebaõiglaselt

Seejuures väidab ühingu juhatuse liige Urve Lindpere majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) saadetud kirjas, et esimesest turismiettevõtetele suunatud toetusest jäid turismibussid täiesti välja ning suuresti on see toetus läinud kaubavedajatele ja liinibussidele. Seetõttu leiab ta, et edaspidi võiks toetuste saajate hilisem järelkontroll olla ka tõhusam.

Niisiis leiavad turismibusside operaatorid, et toetuse tingimuste lävendeid tuleks uuest kaaluda, et mitte tekitada ettevõtete ebavõrdset kohtlemist, andes osale ettevõtetest konkurentsieelise.

«Saame väga hästi aru, et jagada olev summa seab ette piirid, kuid palume ametnikel silmas pidada, et kõiki koroonaviiruses kannatada saanud ettevõtteid tuleb kohelda võrdselt. Sarnaselt haiglasse sattunud koroonahaigetega, olenemata sellest, kas isik on ravikindlustatud või mitte,» kirjutab Lindpere pöördumises.

Ühtlasi toob ta välja, et toetuste maksmisel peaks arvestma 2019. aastal makstud tööjõumakse, sest see oli viimane perioodi, mil tehti tööd tavapäraselt.

«Töötajad on juba 2020. aaasta lõpus koondatud, ettevõtete omanikud teevad ise tasuta tööd. Ministeeriumis töötades on ilmselt raske mõista seda, et kui ei ole tööd, ei tule ka raha, millest palka maksta, rääkimata maksudest. Siiski oleme deklareerinud ja tasunud käibemaksu, mida millegipärast ei arvestata. Meie bussid seisavad niisamuti nagu ka spaad, mis suleti ju riigi kehtestatud piirangute tõttu,» märgib MTÜ juhatuse liige.

Samal ajal leiab Lindpere, et on ebaõiglane jagada toetuseks eraldatud summade ülejääk spaadele ning majutus- ja toitlustusasutustele, mis on olnud avatud kogu suve.

«Siseturism lokkab. Spaad ja restoranid on vaatamata ilusale suvele rahvast pungil täis. Liinibussid sõidavad vaatamata piirangutele kogu aeg. Ma sugugi ei taha alahinnata ega halvustada teiste valdkondade tegijaid, kuid MKM näeb ikka ainult seda, et hotellid ja spaad on oma sissetulekust ilma jäänud ja liinibusse tuleb elus hoida, kuigi viimased niigi tegutsevad riigi või omavalitsuste toel. Liinibussid ei ole koroona tõttu oma tegevust pidanud peatama,» märgib ta.

Seega teeb turismibusside operaatorite esindaja ettepaneku, et viimase Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetuste vooru jääkide jagamisel oleks õiglane anda toetust neile, kes seni said seda kõige vähem võrreldes kaotatud käibega, mitte lisada kõigile senistele kvalifitseerujatele samade reeglite alusel.