Mida kujutab endast kiirmoe eliit Shein?

Kui võtta ette ainult naiste toppide kategooria, on tulemuseks 71 000 vastet. Samasugune hoomamatult suur number tuleb välja e-poe Amazoni lehel, kus samale otsingule on vasteid üle 60 000. Sotsiaalmeedias on populaarsed postitused ja videod, kus Sheinist ostjad oma hiiglaslike tellimuste kohta arvamusi jagavad. Ostusummad videotes on tihti suured, jäädes 100 ja isegi 1000 dollari vahele. Üks neiu esitles oma videos 34 erinevat hilpu, mis maksid 500 dollarit ehk 422 eurot.