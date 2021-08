Gazpromi riskantne omakasupüüdlik mäng Euroopa gaasivarude vähendamisel

Ei ole kahtlust, et selle kütteperioodi alguses on euroliidu gaasihoidlate varud väga madalad. Nii on Austrias Baumgartenis Venemaa gaasiekspordi jaoks väga olulise keskuse mahutitest täidetud vaid kolmandik. Tavapäraselt on augusti alguses mahutid kahe kolmandiku osas täidetud.