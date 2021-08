Soome elektrivõrgu juht avaldas, miks on elekter praegu erakordselt kallis

Eestis oli juuli keskmine elektrihind Nord Poolil 83,78 eurot megavatt-tunni kohta, mis on viimase kümnendi lagi. Kuna elektriturg on Põhjamaades ja Baltikumis ühine, tuleb elektri eest krõbedat tasu maksta kogu regioonis. Ka Soomes küündis börsihind 10 aasta kõrgeimale tasemele, jõudes 78,76 euroni megavatt-tunni kohta.

Fenomen on seda erakordsem, et reeglina on hinnad suvel madalamad kui talvisel kütteperioodil. Ruusuneni sõnul on harvaesineval olukorral mitu põhjust ja kõik osutavad elektritarbijale vales suunas, vahendab Ilta-Sanomat.