Nakkusohutuse tõendamata jättev külastaja piletiraha tagasi ei saa

TTJA poole on pöördutud küsimustega, kas ja kellel on uute, rangemate koroonapiirangute tõttu õigus piletiraha tagasi saada. «Kui 2020. aasta alguses ei suutnud keegi koroonaviiruse levikut ja sellega kaasnevat ette näha, siis nüüdseks on juba pikalt räägitud järgmisest koroonalainest, vaktsiini vajalikkusest inimeste tervise ja ühiskonna toimimise tagamiseks ning sellest, et nakkuse suuremal levikul hakatakse nakkusohutust kontrollima,» ütles TTJA peadirektor Kaur Kajak.

Samuti on teada, et paljudes riikides on juba mõnda aega ürituste ja restoranide külastuseks tulnud esitada nn koroonatõend.

«Nii ürituse korraldajad kui ka tarbijad peavad seega arvestama, et asjaolude muutumisel ei pruugi saada üritust plaanitud moel läbi viia või et sellega kaasnevad lisakohustused. Igaüks peab omalt poolt tegema mõistlikult võimaliku, et nakkuse levikut piirata, ega saa eeldada, et nakkuse suuremal levikul võib üritusel oma ohutust tõendamata osaleda,» tõdes Kajak.

Üheksandast augustist kehtima hakkavate reeglite järgi peab ürituse korraldaja kontrollima kõigi osalejate nakkusohutust, kui osalejaid on siseruumis üle 50, välitingimustes üle 100, üritusi üle 6000 osalejaga siseruumis ja üle 12 000 osalejaga välitingimustes ei või üldse korraldada.