Rihannast on nüüd ametlikult saanud miljardär

Popstaari väärtus on 1,7 miljardit dollarit (1,44 miljardit eurot), millest hinnanguliselt 1,4 miljardit dollarit (1,18 miljardit eurot) tuleb tema kosmeetikafirma Fenty Beauty väärtusest.

Ülejäänud osa tema varandusest tuleb peamiselt pesufirmast Savage x Fenty, mille väärtus on hinnanguliselt 270 miljonit dollarit, ning samuti muusikast ja näitlemisest saadavast sissetulekust.

Ta on Oprah Winfrey järel maailma rikkuselt teine naissoost meelelahutaja.

Rihanna, kelle tegelik nimi on Robyn Fenty, tõi 2017. aastal koostöös maailma suurima luksuskaupade ettevõttega LVMH turule Fenty Beauty kaubamärgi.

Toona ütles ta, et kollektsiooni eesmärk on kõnetada «igat tüüpi naisi» ning tõi turule 40 erinevat jumestusvärvi, mis oli tol ajal suuresti enneolematu. See tõi kaasa nn «Fenty-efekti», kus konkureerivad brändid laiendasid oma meigitoodete toonivalikut.