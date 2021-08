Ministeerium plaanib parvlaevad riigile osta

«Minul on toonaseid otsuseid väga raske kommenteerida. Ma ei tea neid taustu. Saan vaid öelda seda, et praegu on nii igatahes majanduslikult tasuvam.»

Minister lisab, et kliimaeesmärkide nimel tuleb tulevikus ümber ehitada ka Leiger ja Tiiu, kuid riigi omanduses olevatele parvlaevadele saab taotleda rohepöörde projektide raha.

Kuigi valitsusele on tegu olulise küsimusega, ei tohiks reisijad omandivormi muutusest erinevust tunda. Kliendile on olulisem operaator, kes hakkab riigi laevadega vedu korraldama. Aas loodab, et konkurss riigi parvlaevadele operaatori leidmiseks kujuneb edukaks ning tekib reaalne konkurents. Rihvk on aga säärase ootuse suhtes skeptiline.

«Huvi ei oska prognoosida, kuid Eesti laevandusturg ei ole ülemäära suur ja riiklikele siseliinidele rahvusvaheline kapital reeglina ei kipu,» ütleb ta.

Hiiu- ja Saaremaa liinide vahet sõitvale inimesele on väga oluline ka tänase päevani valitsuselt heakskiitu ootav lisalaev, mis peaks leevendama suviseid järjekordi. Algul pidi selle laeva soetama TS Laevad, kuid siin nägi ministeerium võimalust kasutada laeva soetamiseks välisrahastust ja langetas otsuse hankida laeva transpordiameti kaudu.

Kui uus laev 2024. aastal liinile tuleb, kas siis saab varulaevaks mõeldud Regula lõpuks ka suvel reservi jätta? «Tõenäoliselt see niimoodi läheb, Regula puhul muidugi tuleb arvestada, et tegu on väga vana laevaga,» vastab Aas.

Uus parvlaev läheb valmides esialgu transpordiametile. Kes võiks aga tulevikus riigi parvlaevade parki haldama hakata, praegu veel ei teata.

Parvlaev "Regula". FOTO: Jaanus Lensment/postimees

«Selles küsimuses on uurimine pooleli. Analüüsime, kas ja millisel kujul tasub riigil tulevikus luua tsiviillaevastiku haldamiseks omaette keha. Suur- ja väikesaarte vahel sõitvad praamid on üks asi, aga oma väiksed laevastikud on olemas nii keskkonna- kui transpordiametil. Sise- ja kaitseministeeriumil on laual sama küsimus, ka nemad otsivad lahendusi. Seetõttu tahame meiegi välja selgitada, kas ja kuidas kõiki neid laevastikke ühe katuse alla viia.»

​Majandus- ja taristuministri sõnul on võimalik, et praegused parvlaevad jäävadki Saaremaa liinil viimasteks.

«Kui uuringud, eelkõige keskkonnauuringud näitavad, et Saaremaa silda saab ehitada, ja kui poliitilisel tasandil see otsus langetatakse, siis tänaste laevade elutsükkel on küll selline, et sõita saab kuni silla valmimiseni,» ütleb Aas.