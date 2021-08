Eesti Raudtee kasvatas esimesel poolaastal käivet

Samal ajal on aga ettevõtte aasta esimese kuue kuu ärikasum kukkunud mulluselt 7,3 miljonilt eurolt koguni 137 000 eurole ning kui aasta varem oli perioodi koondkasum 7,1 miljonit eurot, siis tänavu on seis ettevõtte koondkasumiaruande järgi nullis.

Seejuures oli ettevõtte suurimaks kaubagrupiks 2021. aasta esimesel poolaastal jätkuvalt väetis, mida veeti kokku ligi 3,6 miljonit tonni, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 11,1 protsenti. Vedelaid naftasaadusi veeti 1,5 miljonit tonni ning see oli 2,2 korda parem tulemus kui mullu.

Reisijaid veeti Eesti Raudtee infrastruktuuril kohalikus ühenduses 2,3 miljonit, mida on 1,5 protsenti vähem kui 2020. aasta esimesel poolaastal. Reisirongide käive rongikilomeetrites ulatus ligi 2,4 miljoni rongikilomeetrini, mis moodustas 74 protsenti rongide kogukäibest ettevõtte infrastruktuuril. Mullu samal ajal oli näitaja 76 protsenti.

AS Eesti Raudtee on infrastruktuuriettevõte, mille ülesanneteks on avalikul raudteel raudteeinfrastruktuuri majandamine, käitamine, hooldamine ja uuendamine ning raudteeinfrastruktuuri arendamises osalemine. 100 protsenti ettevõtte aktsiatest kuulub Eesti riigile.