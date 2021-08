Raul Kirjanen müüb enamososaluse Graanul Investis USA börsifirmale

«Seoses Euroopas ja kogu maailmas kiireneva üleminekuga taastuvenergiale on baaskoormusi katvad taastuvenergiaallikad, nagu biomass, oluliseks võimaluseks tagamaks pidev varustatus elektri- ja soojusenergiaga,» ütles Apollo Global Managementi esindaja Brad Fierstein.

«Raul Kirjanen ja Graanuli meeskond on valdkonna tipptegijad ning teinud suurepärast tööd, et laiendada ja positsioneerida ettevõtet nii, et olla taastuvenergiale üleminekul oma klientide jaoks usaldusväärne ja tõendatud jätkusuutlikkusega energiatarnija,» seisab teates.