Wizz Air loodab juba sel kuul saavutada pandeemia-eelse taseme, liine lisandub ka Tallinnast

«Me oleme esimene suur lennufirma Euroopas, mis on pandeemiast täielikult taastunud,» ütles Wizz Airi tegevjuht Jozsef Varadi eelmisel nädalal ettevõtte teise kvartali majandustulemusi esitledes. Kui reisijate kasvunumbrite osas on ettevõtte juhid väga kindlad, siis finantstulemuste osas ollakse endiselt ettevaatlikud, kirjutas Airinsight. Sellest hoolimata on Wizz Airi aktsia kahe viimase nädalaga kerkinud ligi veerandi võrra.

Wizz Air teatas, et tänavu aprillist juunini sai ettevõte 114,4 miljonit eurot kahjumit, mis on 6 miljonit rohkem kui mullu samal perioodil. Samas märkis ettevõtte juht, et selles kvartalis oli nende rahavoog esimest korda kriisi algusest positiivne. Kogutulu ulatus 87,2 miljoni euroni, mis on kolm korda enam kui mullu samas kvartalis.