Lidl on Eestisse investeerinud 63,5 miljonit eurot

Praegu on ettevõtte põhiliseks tegevusalaks kinnisvara soetamine kaupluste ehitamise eesmärgil. Mullu ostis Lidl Eesti neli kinnistut. Lisaks väljastati ettevõttele kolm ehitusluba ning lõpetati esimese poe ehitus.

Ettevõtte juhtkond hindab seejuures, et võttes arvesse ettevõtte arengufaasi, ei avalda COVID-19 viiruse kriis olulist mõju ettevõtte tegevusele ning kaupluste ehitamine edeneb plaanide kohaselt.

Tänavu juulis teatas Lidl, et ettevõttel on valmimas kaheksa poodi neljas Eesti linnas – Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas – ning ettevõte jätkab nii kontori- kui poetöötajate värbamist. Alates juulist on Lidl Eesti Kaupmeeste Liidu liige.