Tallink nõuab Stockholmi sõitjatelt tervisetõendit

Praegu ei kontrollita tõendeid Stockholmist Tallinna väljuval reisil, kuna Rootsi riigi nakatumisnäitaja on alla 75 ning Rootsist saabujatele ei kehti Eestis tõendi esitamise kohustust. Tervisetõendi esitamist ei nõuta ka Rootsi riigi residentidelt, kellel on õigus riiki siseneda ka ilma tõendita.

«Meie eesmärk uute reeglite kehtestamisega on see, et saaksime oma teenuseid võimalikult ohutult ka piirangute ajal edasi pakkuda ja aidata kaasa riiklikule viirustõrje tegevusele,» ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.