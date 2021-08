Continental hakkab plastikpudelitest rehve tootma

Ettevõtte teatel oleks uus tootmisprotsess selline, et pudeli plastikust rehvini jõudmiseks poleks vaja keemikaalidega töötlemise etappi, vaid rehvimaterjali tootmine sisaldaks ainult mehhaanilist manipulatsiooni uute plastikkiudude saamiseks. See tähendab, et materjali saamiseks pole vaja enne lagundada pudelit mikroosakesteks.