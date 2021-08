Eesti Panga väljastatud sularaha maht vähenes viiendiku võrra

avaldatud uurimuse tulemused kinnitavad1, et sularaha kasutamine on ohutu ning viiruse levimine pangatähtede ja müntide kaudu on marginaalne.

Suurim nõudlus on endiselt 50euroste kupüüride järele, mis moodustavad ligikaudu 77 protsenti kõigist Eesti Pangast väljastatud pangatähtedest. Teises kvartalis suurenes nõudlus müntide järele, mis on tavapärane suvekuudel, kui toimub palju väliüritusi. Jätkuvalt moodustasid väljastatud müntidest suurima osakaalu 1- ja 2sendised.

Eestis on 700 sularahaautomaati, millest 207 on sularaha sissemaksevõimalusega. Sularahatehinguid saab teha üle leti 29 pangakontoris. Poekassast sularaha väljavõtmise teenus on kättesaadav 660 asukohas üle Eesti ehk sularaha väljavõtmise võimalus on vähemalt 10 km raadiuses 98,4 protsendil Eesti elanikest.