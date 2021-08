Logistikud: asi oli hull ja siis tulid veel ka üleujutused

«Raudteeühendused said kannatada ega toimi korralikult veel siiani,» ütles Huxley. Ta lisas, et enim on häiritud kaupade vedamine raudteedel, mis tulevad Tšehhist ja Slovakkiast Saksamaa Rotterdami ja Hamburgi sadamatesse. «See mõjutab tõsiselt Kesk-Euroopa tööstust,» ütles Huxley, viidates Saksa terasetootmisehiiglasele Thyssenkruppile, mis ei saanud üleujutuse tõttu toorainet hankida ning oli sunnitud oma tarnetähtaegu edasi lükkama. Huxley hinnangul kannatavad sellest enim autode ja kodumasinate tootmine. Hiina üleujutused Henani piirkonnas aga häirivad nisu ja söe tarnimist.