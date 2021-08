Pirita TOP-i juures asuv kinnistu sai uue omaniku, kes plaanib rajada üle 200 korteri

«Pirital olümpiapurjespordikeskuse juures asuv kinnistu mere ääres on magus koht, kuid aastatepikkuste vaidluste, erimeelsuste ja omanike vahetuste tõttu pole ühestki plaanist asja saanud. Linnaosavalitsuse selge seisukoht on, et meri peab jääma avatuks ja kinnistut ei tohi viimse ruutmeetrini täis ehitada. Tegemist on ju puhkeala piirkonnaga,» ütles juulis enne oksjoni toimumist Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.