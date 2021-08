Elroni müügitulu kasvas teises kvartalis rohkem kui poole võrra

Kvartaliga tehti kokku üle 1,5 miljoni sõidu, mis madala võrdlusbaasi tõttu tähendas 55 protsendist kasvu. Piletitulu oli ligi 3,5 miljonit eurot, kasvades aastaga samuti 55 protsenti. Suvekuudel on Elroni hinnangul oodata nõudluse püsimist suhteliselt kõrgel tasemel, ent reisijate arvu vähendavad kolmandasse kvartalisse planeeritud raudtee remonttööd.

Elroni rongipargis on 38 rongi ja liinivõrgu kogupikkus on 723 kilomeetrit, millest elektrifitseeritud on 132 kilomeetrit.