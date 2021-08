Graafikud ⟩ Eestlased tarbivad Euroopa Liidus kõige vähem karastusjooke

Üle viieteistaastaste hulgas tarbivad 9% inimesi igapäevaselt karastusjooke, 6% jõid jooke neli kuni kuus korda nädalas ja 19% 1-3 korda nädalas. Veel tuleb välja, et keskmiselt tarbivad mehed rohkem karastusjooke kui naised. Märgata on vahet tarbimise hulgas nooremate ja vanemate vahel. 15- kuni 24-aastastest tarbib 14% karastusjooke, 65 kuni 74 vanuserühmas on see number vaid 5%.