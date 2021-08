Tarbija pahandab: keefiripakk uputas kogu koti sisu, kes selle kompenseerib?

«Hügieenitampoonid olid rikutud, vaatama sellele, et papist pakendis olid nad kiles. Tomatilt oli vedelikus leotatud liimi võimatu ära saada,» kirjeldas lugeja.

Lähemal uurimisel selgus, et kurja juureks osutunud keeratava korgiga keefiripakk lekkis korgi ning pakendi vahelt. «Kes sellisel juhul vastutab? Kas tarbijal on õigus saada kompensatsiooni?» küsib lugeja.

Solarise toidupood kuulub Selverile. Selveri turundusjuht Triin Kaare tõdes, et üldjuhul on tooted, mille klient on ostunud ning endale ise ära pakkinud, ka tema enda vastutusel.