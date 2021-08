Tallinna lennujaam jõudis esimesel poolaastal napilt kasumisse

Reisijate ja lennuoperatsioonide kasvule ning turismi mõningasele elavnemisele vaatamata on kontserni fookus jätkuvalt suunatud kulude efektiivsele majandamisele. Kontserni esimese kuue kuu äritulud kokku olid 18,1 miljonit eurot, mida on 2,1 miljoni euro võrra vähem kui eelmise aasta võrreldaval perioodil.

Tuvikese sõnul on suvekuud ning mõningane viirusolukorra paranemine kaasa toonud nii lendude kui ka reisijate arvu kasvu, mis omakorda on parandanud ettevõtte majanduslikku olukorda.

Samas toonitas ta, et vaatamata keerulisele ajale on oluline jätkata investeeringutega strateegiliselt olulistesse projektidesse. «Esimesel poolaastal tegime investeeringuid kogusummas 15,9 miljonit eurot. Meie jaoks on oluline jätkata töödega nii Tallinna lennujaama lennuliiklusalal kui ka pagasialal, kus uuendame pagasi sorteerimissüsteemi, lisaks sellele jätkuvad tööd ka Pärnu lennujaamas,»ütles Tuvike.

«On näha, et inimesed jätkuvalt soovivad reisida ning uusi ja positiivseid emotsioone kogeda. Tänaseks on paljud kätte saanud ka oma teise vaktsiinisüsti, mis Euroopa Liidu siseselt teeb reisimise palju lihtsamaks. Siiski on oluline, et kõik inimesed viiksid end enne reisile minekut kurssi sihtriiki sisenemise nõuetega ja seda erilise hoolega siis, kui reisitakse väljapoole Euroopa Liitu või läbitakse mõnd transiitriiki. Siinjuures soovitan kõigil tutvuda informatsiooni Reisi Targalt või Re-open EU lehtedel,» toonitas Tuvike.