Ligi 29 000 inimest saavad maksametilt teate, et on liiga palju maksuvaba tulu kasutanud

Teavitused saadetakse inimeste e-postile või telefonile sõnumina, kui neil on kontaktandmed e-MTAs esitatud.

Siinjuures tuleb toonitada, et inimene võib ettenähtust suuremat tulumaksuvabastust kasutada, kuid sellisel juhul tuleb arvestada, et tuleval aastal tuleb see summa riigile tasuda.