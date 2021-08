Komisjonid arutavad tuumaenergeetika vastandlikke pöördumisi

Kollektiivse pöördumise «Puhas elekter aastaks 2035» esitajad märgivad, et kombinatsioonis meretuuleparkide, koostootmisjaamade ja lokaalsete päikeseühistutega on tänapäevane väikereaktor sobivaim lahendus elektrienergia varustuskindluse tagamiseks ja kliimaeesmärkide saavutamiseks Eestis.

Kollektiivses pöördumises «Eesti ei ole tuumapolügoon» palutakse riigikogul ja valitsusel anda selge signaal, et energia tootmisel Eestis on prioriteediks päikese-, tuule- ja puhas vesinikuenergeetika ning taastuvenergia salvestustehnoloogiad.

Majanduskomisjoni esimees Kristen Michal sõnas, et komisjonide ees on kaks teineteist välistavat pöördumist ja mõlemat valikut arutakse. «Lähiaastatel tuleb ka Eestil riigina koguda teadmised ning langetada otsused, kas meil on teadmisi ja valmisolek tuumaenergiat kasutada. Töö sellega on juba alanud, tänane arutelu on osa selle ettevalmistamiseks,» rääkis Michal.