Aktsionäridele on see ­uudne olukord: pakkumisele tulevate aktsiate kogus moodustab 11 protsenti praegusest aktsiate arvust ehk olemasolevate aktsionäride osalust lahjendatakse märkimisväärselt. Ettevõtte juht Paavo Nõgene oli kidakeelne, miks just nüüd raha küsima minnakse – Nõgene viitas ­viimasele aruandele, mille järgi on ette­võttel likviidsust 116,7 miljoni euro jagu pluss 90 miljoni euro ulatuses veel väljavõtmata laenu. Justkui tegelikult ei olekski praegu raha tarvis ning firma teeb hoopis teene aktsionäridele.