Majanduse lühiuudised

Halbade laenude osakaal tegi järsu hüppe

Eesti Panga andmeil on halbade laenude osakaal hoiu-laenuühistute portfellis aastaga kasvanud 62 protsenti, kuid ei EP ega finantsinspektsioon anna välja infot, millise ühistu hoiustajad peaksid oma raha pärast muretsema. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded moodustasid teise kvartali lõpus 848 400 eurot ehk 0,7 protsenti laenuportfellist. 2021. aasta esimese kvartali lõpuga võrreldes on ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid 7,5 protsenti ehk 59 000 euro võrra rohkem. Aastaga on ebatõenäoliselt laekuvate nõuete maht kasvanud 63,2 protsenti ehk 328 700 euro võrra. PM