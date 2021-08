Elon Muski firma tööjuhend kui Põhja-Korea juhtimiskäsiraamat: kuidas vastata juhti puudutavatele küsimustele

The Boring Company Las Vegas Loop süsteem. FOTO: Ethan Miller / Getty Images

Raport koondab erinevaid stsenaariume, mida uued töötajad uudishimulike külastajate küsimustele vastates peavad järgima. Juhend annab aimu, kui tõsiselt võtab TBC oma uudsest süsteemist ja eriti oma asutajast Elon Muskist hea avaliku kuvandi loomist.

Dokumendis on kirjas: «Su eesmärk on pakkuda turvalist, mitte meelt lahutavat sõidukogemust. Hoia vestlus minimaalsena, et saaksid keskenduda teele.»

Kui külastaja uurib, kui kaua juht ettevõttes töötanud on, siis soovitatakse vastata lakooniliselt: «Piisavalt kaua, et neid tunneleid päris hästi tunda.» Selle eesmärk on sõitjate turvatunde tekitamine ja teadmine, et juht on kogenud.

Küsimusele, kas Loopi süsteemis on õnnetusi juhtunud, on vastamiseks antud lause: «See on väga turvaline süsteem, ma pole kindel. Te peaksite ettevõtte poole pöörduma.»

Selliseid pealiskaudseid vastuseid tuleb anda ka siis, kui küsitakse töötajate arvu kohta ettevõttes või tunnelite hinna kohta.

Illustratsioon: Ethan Miller / Getty Images

Raporti kõige kurioossem peatükk sisaldab vastuseid küsimustele Muski enda kohta.

Juhend ütleb: «Avalik huvi meie asutaja vastu on loomulik ja võib vestluses domineerida. Räägi võimalikult lühidalt ja ürita võimalusel vestlus suretada. Kui sõitja pärimist jätkab, vasta vabandades, et sa ei saa tõesti kommenteerida ja vaheta teemat.»

Kui aga külastaja uurib, milline on Musk inimesena, on töötajalt oodatud vastus, et mees on «lahe, insprieeriv, motiveeriv jne».

Otsekui Põhja-Korea juhtimiskäsiraamatust on pärit repliik: «Ta on suurepärane juht! Ta motiveerib meid head tööd tegema.» See on vastuseks päringule, kas ettevõtjaga on tore koostööd teha.

Samuti kästakse vastamata jätta küsimustele Muski meediakajastuste kohta. Näiteks kui tahetakse teada kuulduste kohta, kas miljardärist ettevõtja on hea ülemus või kas ta suitsetab tõesti kanepit ega lase töötajaid puhkusele, siis peaks töötaja vastama, et ta ei ole seda artiklit lugenud ja tal isiklikult puudub see kogemus.