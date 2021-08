Laastavate põlengute käes kannatavas Türgis on puhkamas ka sadu eestimaalasi. Kas nad on ohus?

Go Traveli turundusjuht Kädi Pupart kinnitas, et Go Travel on reiside edasimüüjana tihedas kontaktis reisikorraldajatega, kelle kohapealsed esindajad jälgivad olukorda tähelepanelikult, on piirkonnas puhkavate klientidega pidevas ühenduses ning on vajadusel valmis kiiresti reageerima, sh kliente teise piirkonda viima. «Hetkel on meil reisikorraldajatelt info, et tulekahjud on hotellidest ohutus kauguses ning kustutööd käivad aktiivselt. Tundub, et tänaseks on metsapõlengud kontrolli alla saadud ning Türki reisimist see hetkel ei mõjuta,» kinnitas Pupart.