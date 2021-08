Zoom maksab kasutajatele 85 miljonit

Zoomi kasutajad esitasid ettevõtte vastu mullu kevadel ühishagi, milles väideti, et platvorm rikub kasutajate privaatsust, jagades isikuandmeid Facebooki, Google’i ja LinkedIn`iga. Samuti süüdistati Zoomi võimetuses piirata veebikohtumiste häirimist «zoombombingu» abil.

Ühishagis osalejad saavad kokkuleppe alusel tagasi 15 protsenti enda tellimuse maksumusest või 25 dollarit, olenevalt sellest, kumb on suurem. Hagejatest tavakasutajad saavad kuni 15 dollarit kompensatsiooni.

Kuna Zoom läks kokkuleppele, võimaldas see ettevõttel eitada seaduse rikkumist. «Kasutajate privaatsus ja turvalisus on Zoomi jaoks esmatähtsad prioriteedid ning me võtame kasutajate usaldust meie vastu tõsiselt,» teatas Zoom pressiteates.