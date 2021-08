Lugeja küsib: kas oma ettevõtte ainus töötaja peab töökeskkonna riskianalüüsi esitama?

Juhatuse liige, kes teeb oma ettevõttes ainuisikuliselt tööd, on mitmes rollis ehk äriõiguslikult on ta juhatuse liige, kuid tööõiguslikult nii tööandja kui ka töötaja.

Seaduse järgi tuleb kõikide tööd tegevate isikute ohutus ja tervise kaitse töökeskkonnas tagada. Juhatuse liikmed võivad teha oma ettevõttes väga erinevat tööd, s.h olla korraga korstnapühkija, pottsepp, kokk ja kondiiter. Need on kõik tööd, mille tegemisel mõjutavad inimese tervist erinevad töökeskkonna ohutegurid. Kui oma töö riske hästi tunda, saab nende mõju ennetada ja/või maandada ehk ennetada nii ajutist kui püsivat tervise kahjustumist.

Kui aga peaks siiski juhtuma, et just töö tõttu on inimesel kujunenud juba haigus ehk kutsehaigus, siis selleks, et määrata õige diagnoos ja ka ravi või rehabilitatsiooniteenus, on töötervishoiuarstil oluline teada, mis on inimest tema tööelus mõjutanud. Siin ongi abiks töökeskkonna riskianalüüsi tulemused.