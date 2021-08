USA uus reaalsus: alla 2500-dollarilise kuupalga eest ei leia enam klienditeenindajatki

Tunnitöö veebipõhise turu Snagajobi tegevjuht Mathieu Stevenson ütles, et osad restoraniketid on töötajate värbamisel läinud niikaugele, et pakuvad töötajatele ka pensioniplaane. Stevenson nimetab seda sinikraede töökohtade valgekraestumiseks, kuna tööandja panust pensionisse on varem seostatud vaid kvalifitseeritud spetsialistide töökohtadega. «15-dollarilise tunnipalga arutelu lahendatakse sisuliselt turu kaudu,» lisas Stevenson.

Kuid 15 dollari poole on aidanud liikuda ka teised sammud. Organisatsioon «The Fight for $15 labor» on korraldanud võitluses 15 dollari suuruse palga eest kiirtoidurestoranide töötajate streike ning lobistanud osariike ja linnu kõrgema miinimumpalga nimel töötama.

Osariigid liiguvad oma teed

Tänaseks on kolmkümmend osariiki ja Columbia ringkond võtnud vastu palga alammäärad, mis ületavad föderaalset miinimumi (7,25 dollarit).

Üksteist osariiki on vastu võtnud seadused, mis tõstavad osariigi miinimumpalga teatud aja jooksul 15 dollarini. Nende seas on ka 21 miljoni elanikuga Florida, kus valijad kiitsid eelmisel aastal heaks meetme, mis tõstab miinimumpalga 15 dollarini 2026. aastaks.

Majandusteadlase Ben Zippereri hinnangul elab neli ameeriklast kümnest lähiajal sellistes osariikides, kus miinimumpalk on 15 dollarit tunnis.

Madala sissetulekuga töötajaid esindava organisatsiooni National Employment Law Projecti arvutuste järgi on osariikide kehtestatud miinimumpalgad taganud alates 2012. aastast palgatõusu 26 miljonile inimesele ehk umbes 16 protsendile USA töölistest, kuigi sageli jääb see alla 15 dollari tunnis.

Uuringus leiti, et osariikide enda kehtestatud miinimumpalgad on olnud eriti kasulikud mustanahalistele ja hispaanlastest töötajatele, mis kinnitab pikalt teada olnud tõsiasja, et kõrgemad miinimumpalgad vähendavad rassilisi palgaerinevusi.

USA tööturu andmed näitavad, et eelmisel aastal teenis riiklikku miinimumi vaid 250 000 inimest, mis on alla 0,5 protsendi kõigist töötajatest.

Osad majandusteadlased väidavad, et föderaalse miinimumpalga tõstmine 15 dollarini tunnis - rohkem kui kahekordne praegune miinimum - vähendab töökohtade arvu. CBO leiab oma viimases hinnangus, et see tähendaks 2025. aastaks 1,4 miljoni töökoha kadumist. Samas tähendaks see ka seda, et palgatõusu teeniksid 27 miljonit inimest.