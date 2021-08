Majanduse lühiuudised

Pfizer ja Moderna tõstsid Euroopas vaktsiinihindu

Vaktsiinitootjad Pfizer ja Moderna tõstsid uutes Euroopa Liiduga sõlmitud lepingutes Covid-19 vaktsiini hindu, kirjutas Financial Times. Ajalehe teatel said tootjad hindu tõsta, kuna Euroopa on hädas tarnete ja konkureerivate toodete kõrvalmõjudega. FT teatel tõstis Pfizer hinda üle veerandi võrra ning Moderna üle kümnendiku võrra. Pfizeri doosi uus hind on 19,50 eurot varasema 15,50 euro asemel. Moderna doosi uus hind on 21,50, mis on 2,5 eurot rohkem, kui oli määratud eelmise hankelepinguga. See on siiski vähem kui algselt kokkulepitud 24-eurone doosihind, ütles üks läbirääkimiste juures olnud amtnik FT-le, põhjendades paremat kokkulepet tellimuste mahu suurenemisega. PM